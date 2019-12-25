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Упавшая на гололеде петербурженка получила компенсацию в 100 тыс. рублей
Сегодня, 9:44
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Упавшая на гололеде петербурженка получила компенсацию в 100 тыс. рублей

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В результате падения в 2022 году женщина получила перелом руки.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 62-летней местной жительницы. В декабре 2022 года женщина поскользнулась и упала на тротуаре около дома 1 в переулке Гривцова, в результате чего получила перелом руки. 

Проверка надзорного ведомства подтвердила, что несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения дорожным предприятием своих обязательств по уборке. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании в пользу пенсионерки компенсации морального вреда. Исковые требования удовлетворены, горожанке выплатят 100 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что жительнице Кронштадта выплатят 100 тыс. рублей за травму, полученную при падении на льду. Женщина поскользнулась около дома 4 по улице Гусева. 

Фото: Piter.TV

Теги: падение на льду, переулок гривцова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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