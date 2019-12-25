Упавшая на гололеде петербурженка получила компенсацию в 100 тыс. рублей

В результате падения в 2022 году женщина получила перелом руки.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению 62-летней местной жительницы. В декабре 2022 года женщина поскользнулась и упала на тротуаре около дома 1 в переулке Гривцова, в результате чего получила перелом руки.

Проверка надзорного ведомства подтвердила, что несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения дорожным предприятием своих обязательств по уборке. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании в пользу пенсионерки компенсации морального вреда. Исковые требования удовлетворены, горожанке выплатят 100 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что жительнице Кронштадта выплатят 100 тыс. рублей за травму, полученную при падении на льду. Женщина поскользнулась около дома 4 по улице Гусева.

Фото: Piter.TV