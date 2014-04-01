Жительнице Кронштадта выплатят 100 тыс. рублей за травму, полученную при падении на льду

После проверки установили, что причина падения – ненадлежащее содержание территории со стороны ответственной организации.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку по обращению 65-летней местной жительницы, которая попросила оказать помощь в обеспечении судебной защиты ее прав. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Женщина поскользнулась около дома 4 по улице Гусева, она была доставлена в больницу с закрытым переломом голеностопа. После проверки установили, что причина падения – ненадлежащее содержание территории со стороны ответственной организации.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с организации в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и расходов на лечение. Требования удовлетворены, в ее пользу взыскали 100 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Веденеева дворник похитил телефон, который обронила девушка, упав на гололеде.

Фото: Piter.TV