  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жительнице Кронштадта выплатят 100 тыс. рублей за травму, полученную при падении на льду
Сегодня, 9:42
124
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Жительнице Кронштадта выплатят 100 тыс. рублей за травму, полученную при падении на льду

0 0

После проверки установили, что причина падения – ненадлежащее содержание территории со стороны ответственной организации.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку по обращению 65-летней местной жительницы, которая попросила оказать помощь в обеспечении судебной защиты ее прав. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. 

Женщина поскользнулась около дома 4 по улице Гусева, она была доставлена в больницу с закрытым переломом голеностопа. После проверки установили, что причина падения – ненадлежащее содержание территории со стороны ответственной организации. 

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с организации в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и расходов на лечение. Требования удовлетворены, в ее пользу взыскали 100 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Веденеева дворник похитил телефон, который обронила девушка, упав на гололеде. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кронштадт, падение на льду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии