На улице Веденеева дворник похитил телефон, который обронила девушка, упав на гололеде

Мужчина вернул устройство и раскаялся в содеянном.

Прокуратура Калининского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали в надзорном ведомстве.

В январе потерпевшая поскользнулась и упала на улице Веденеева. В этот момент у нее в ушах были беспроводные наушники, в которых играла музыка. После того, как девушка поднялась с земли, она пошла дальше по своим делам. Через некоторое время музыка перестала играть, и упавшая поняла, что выронила телефон. Устройство забрал дворник.

Полицейским горожанка пояснила, что, когда она упала, рядом находился мужчина, одетый в спецодежду. Впоследствии в помещении дворницкой работник ТСЖ "Практика" добровольно выдал похищенный им телефон. В содеянном он раскаялся.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV