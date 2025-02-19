Похитивший электровелосипеды у курьеров на Коломяжском проспекте отправлен в колонию

Мужчина сам притворялся доставщиком.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), рассказали в надзорном ведомстве 19 февраля.

Суд установил, что 6 и 13 декабря прошлого года фигурант похитил два электровелосипеда, которые были припаркованы около ТРК на Коломяжском проспекте, 17к2. Для конспирации мужчина активировал на чужое имя аккаунт курьера и получил форму. В нее он переодевался и преследовал потерпевших.

Пока доставщики отрабатывали заказы и оставляли свои транспортные средства без присмотра, подсудимый крал их. Общий ущерб – 90 тыс. рублей.

Один электровелосипед злоумышленник разобрал на запчасти и продал на сайте бесплатных объявлений, а второй – в полной комплектации.

Виновного лишили свободы на 1 год с отбыванием в колонии-поселении.

Ранее на Piter.TV: подозреваемый в краже цветочных букетов на улице Композиторов задержан.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга