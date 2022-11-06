Водительница минивэна съехала в кювет в Кингисеппском районе

Женщину госпитализировали.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии в Кингисеппском районе, в результате которой минивэн оказался в кювете. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 21 октября на подъезде к морскому торговому порту "Усть Луга" 45-летняя водительница автомобиля Mazda Biante совершила съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием иномарки.

В результате ДТП женщина получила травмы, ее госпитализировали. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти