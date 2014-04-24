На Московском шоссе перевернулась и загорелась фура

Большегруз перекрыл 3 полосы.

Серьёзное ДТП произошло на Московском шоссе утром 21 октября. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, авария произошла в районе Шушар.

Фура перекрыла три полосы. Кабина позднее упала с верхнего яруса прямо на ж/д пути, сообщают свидетели аварии. На месте работают спасатели. Информация о пострадавших и все обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото и видео: Telegram/ Мегаполис