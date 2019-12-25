После ДТП на перекрестке Шлиссельбургского и Слепушкина образовалась серьезная пробка

Автоледи выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой.

Сегодня, 4 июля, на перекрестке Слепушкина переулка и Шлиссельбургского проспекта произошло ДТП, в результате которого рядом с Металлостроем образовалась пробка. Об этом сообщили свидетели в социальных сетях.

Как говорят очевидцы, водитель легковушки вылетела на полосу встречного движения и врезалась в движущийся навстречу автомобиль. В результате аварии пострадала женщина. Сейчас она находится в больнице. Информация о состоянии автоледи уточняется.

Сейчас из-за столкновения на выезде из Металлостроя образовалась пробка длиной в 4 км.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пересечении Северного проспекта и улицы Есенина врезались такси и легковушка. От удара одна из машин оказалась на остановке общественного транспорта.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург