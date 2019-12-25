Nissan уходит в отпуск и сокращает штат

Отпуск автозавода продлится больше двух недель.

Автозавод Nissan уходит в отпуск. С завтрашнего дня, 17 июля, на предприятии объявят простой, а с понедельника, 20 июля, оно уйдет на каникулы до 2 августа.

Около четверти сотрудников не вернутся из отпуска, сообщила "Фонтанка". В списках на сокращение оказались как минимум 450 человек, еще около 40 человек помимо списка могут покинуть завод. Компания принимает меры, о которых заявила еще весной. Тогда сообщили, что к августу четверть штата сократят. Отмечается, что сотрудники получат "хорошие выплаты".

Ранее мы писали, что немецкий производитель вложит миллиарды рублей в завод под Петербургом.

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