Немецкий производитель вложит миллиарды рублей в завод под Петербургом

Предприятие будет заниматься изготовлением компонентов для железнодорожного транспорта.

Немецкая компания Knorr-Bremse, занимающаяся производством компонентов для железнодорожного транспорта, планирует запустить новый завод до конца года. По информации РБК, еще одна площадка компании появится в индустриальном парке "Раум Бугры" во Всеволожском районе Ленобласти.

Отмечается, что у организации уже есть предприятие в упомянутом парке, где проходит сборка тормозного оборудования для железнодорожного транспорта (поездов метро, пассажирских, грузовых и высокоскоростных поездов) и ремонт собственного оборудования. Новая площадка призвана расширить производство, на нее переведут основную работу. Затраты на строительство заводской территории оцениваются в 4 миллиарда рублей. Российский рынок немцы считают одним из ключевых для своей компании.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге готовятся запустить два новых производства с инвестициями в миллиард рублей.

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