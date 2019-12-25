В Петербурге готовятся запустить два новых производства с инвестициями в миллиард рублей

Проекты касаются производства частей для компрессорного оборудования и газотурбинный комплекс.

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" появятся два новых производства, в них готовы инвестировать порядка 900 млн рублей. Как сообщили в комитете по промышленной политике, проекты уже одобрили на заседании экспертного совета.

Первым производством станет газотурбинный комплекс "Лопатка" от ООО "Точка плавления". Продукция этого комплекса будет востребована в энергетике, авиации и на морских судах, потребителями станут Минобороны РФ, Уральский завод гражданской авиации, завод "Силовые машины" и другие предприятия. Инвестор планирует освоить полный цикл изготовление лопаток газотурбинных двигателей и установок, производить оборудования на территории ОЭЗ. Объем инвестиций в проект составит 660 млн рублей.

Вторым проектом станет производство запасных частей для компрессорного оборудования, идею предложило ООО "Вектор". Продукция на основе собственного композиционного материала будет востребована у отечественных и зарубежных нефтеперерабатывающих заводов. Объем инвестиций – 226 млн рублей.

Кроме того, ООО "Биокад" планирует увеличить инвестиции в свой фармацевтический проект по производству лекарств для лечения онкологических, неврологических и аутоимунных заболеваний. Предприятие на площадке "Нойдорф" затратит почти на 5 млн рублей больше. ООО "Силагнис", в свою очередь, реализует проект производства тепловых насосов и запустить в эксплуатацию новое оборудование для альтернативных источников энергии. Инвестиции в проект заявлены в объеме 224 млн рублей. В комитете отметили, что до конца года в ОЭЗ могут одобрить проекты еще как минимум пяти инвесторов, несмотря на кризис. Сейчас на территории ОЭЗ значится 55 компаний-резидентов.

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