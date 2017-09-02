Около 450 сотрудников российского завода Nissan уволят

Спрос на автомобили упал, заводу приходится сокращать штат.

Автозаводу Nissan под Петербургом придется сократить около четверти штата, это примерно 450 сотрудников, сообщило издание speedme.ru.

Отмечается, что при увольнении сотрудники получат выплату в шесть окладов. Это решение приняли в марте и с пандемией коронавируса это не было связано: спрос на автомобили "Ниссан" угасал, последняя статистика указывает на 5% падение спроса. Завод перейдет на односменный режим работы.

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