Около 450 сотрудников российского завода Nissan уволят

Автозаводу Nissan под Петербургом придется сократить около четверти штата, это примерно 450 сотрудников, сообщило издание speedme.ru.
Отмечается, что при увольнении сотрудники получат выплату в шесть окладов. Это решение приняли в марте и с пандемией коронавируса это не было связано: спрос на автомобили "Ниссан" угасал, последняя статистика указывает на 5% падение спроса. Завод перейдет на односменный режим работы.
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Фото: pixabay
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