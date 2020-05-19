АвтоВАЗ может выпустить новую модель автомобиля

Автоэксперты предполагают, что это может быть минивэн того же класса, к которому принадлежат Volkswagen Multivan, Opel Zafira Life или Peugeot Traveller.

На опубликованном на днях видео, посвященном испытаниям автомобилей АвтоВАЗ, видно несколько накрытых чехлами автомобилей. Один из них, стоящий справа за другой машиной, явно больше любой из существующих моделей Лады.

Автоэксперты предполагают, что это может быть минивэн того же класса, к которому принадлежат Volkswagen Multivan, Opel Zafira Life или Peugeot Traveller. У предполагаемой новинки такая же прямоугольная форма. В это же время неизвестный автомобиль может оказаться и кроссовером. Не исключено, что это — изучаемая инженерами иномарка.

Однако, по планам автозавода, до 2027 года АвтоВАЗ выпустит семь новых моделей. При этом среди них указываются только автомобили классов B и C.

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Фото и видео: YouTube/ НА ЗАВОДЕ