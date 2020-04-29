Продажи легковых автомобилей в России упадут на 30 процентов

На это может повлиять ситуация с эпидемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба компании PricewaterhouseCoopers, продажи легковых автомобилей в России снизятся примерно на 30 процентов в 2020 году.

Согласно прогнозам аналитиков, это произойдет при реализации "стрессового" сценария. Речь идет о восстановлении и стабилизации цен на нефть в третьем квартале 2020 года. Многое будет зависеть от снижения большинство ограничений на передвижение в конце мая, а также от поддержки государства автомобильной отрасли. В этом случае продажи составят 1,14 миллиона автомобилей.

Если ситуация с эпидемией коронавирус не отразится на продажи автомобилей, то общий спрос упадет всего на 3,5%. При этом аналитики PricewaterhouseCoopers уверены, что такой сценарий маловероятен.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей до 18 мая.