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Госветслужбе Ленобласти передали 15 легковых автомобилей с начала года
Сегодня, 12:58
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Госветслужбе Ленобласти передали 15 легковых автомобилей с начала года

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На каждой машине размещена эмблема службы, контактная информация и номера телефонов для экстренных случаев.

С января 2023 года госветслужбе Ленинградской области было передано 15 легковых брендированных машин и специальную передвижную дезинфекционную установку, купленные за счёт бюджетных средств 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На каждой машине размещена эмблема службы, контактная информация и номера телефонов для экстренных случаев. За счёт поставки ветеринары смогут отправляться на рабочие выезды более эффективно и быстро.

Добавим, что новые авто заупили для Волосовского, Бокситогорского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского, Подпорожского, Сланцевского и Тихвинского районов.

Ранее мы сообщили о том, что особый пожароопасный режим намерены ввести в пяти районах Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: легковые автомобили, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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