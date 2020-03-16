Россия в марте почти вдвое нарастила импорт легковых автомобилей из Китая

Общая сумма составила 1,109 млрд долларов.

Россия в марте 2026 года почти вдвое нарастила импорт легковых автомобилей из Китая. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные китайской таможенной статистики.

Отмечается, что Россия сохранила за собой в отчетном месяце статус крупнейшего покупателя китайский "легковушек". По итогам минувшего месяца импорт вырос в 1,8 раза по отношению к аналогичному показателю в начале весны прошлого года. Общая сумма составила 1,109 млрд долларов. В месячном выражении импорт подрос примерно на треть.

Также сообщается, что Бразилия заняла второе место по импорту китайских легковых автомобилей. В марте страна закупила автомобилей на сумму 913,3 млн долларов. Тройку лидеров замыкает Бельгия с показателем 803 млн долларов.

Фото: pxhere.com