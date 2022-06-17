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Президент Путин поручил обеспечить доступные цены на легковые автомобили для россиян

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Глава РФ провел совещание по поддержке отечественного автопрома.

Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить доступность цен на легковые автомобили для россиян.Соответствующее заявление глава государства сделал на правительственном заседании, посвященному развитию отечественной автомобильной промышленности. Политик напомнил о том, что падают цены на металл, что должно позитивно сказаться на стоимости транспортных средствах для граждан.

Образовался дефицит предложения и резко возросли цены. Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны заметил, что на текущий момент не говорит о других составляющих, которые подталкивают цены наверх. Он добавил, что в этом направлении требуется также предпринять некоторые шаги. Путин призвал чиновников обеспечить доступность легковых автомобилей для всех россиян.

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: автопром, владимир путин, легковые автомобили, рост цен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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