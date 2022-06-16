Силуанов: России нужна доктрина технологической безопасности

Глава Минфина рассказал, какой он видит данную доктрину.

России необходимо принять доктрину технологической безопасности. Такую точку зрения высказал во время выступления на конференции "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума, министр по финансам Антон Силуанов. Чиновник отметил, что данный документ должен быть сформирован по аналогии с доктриной о продовольственной безопасности страны. Эксперт напомнил, что раньше Москва имела новую экономическую политику (НЭП), новую промышленную политику. При этом государство опиралось исклюяительно на собственные силы.

Следующее, нам в этой связи нужно больше свободных предпринимателей, меньше администрирования, административного воздействия, больше защиты собственности. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что российский лидер Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности РФ в 2019 году. Данный документ был нацелен, в частности. на предотвращение вероятных рисков и угроз по продовольственной безопасности.

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Фото и видео: ТАСС