МЭР уточнит макропрогноз в лучшую сторону

Максим Решетников напомнил, что свой прогноз также улучшили в Центробанке РФ.

Российское министерство по экономическому развитию готовится уточнить свой прогноз по ситуации в экономической системе страны. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Максим Решетников, выступая на конференции "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", проводимого в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперт напомнил, что недавно также Центробанк улучшил свой прогноз.

Вы сказали, что мы соревнуемся в катастрофичности прогнозов, скорее нет, наверное. Последний месяц наоборот пошла волна улучшения оценок, улучшения прогнозов. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

На текущий момент Минэкономразвития России прогнозирует темпы роста потребительских цен по результатам текущего года на уровне 17,5%. Спад ВВП России в 2022 году возможен на уровне 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.

Орешкин назвал текущие события глубинными изменениями.

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