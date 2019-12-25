Орешкин назвал текущие события глубинными изменениями

Помощник президента РФ считает, что как раньше уже не будет.

Помощник российского президента Максим Орешкин назвал текущие события в стране глубинными изменениями, а не краткосрочной историей в геополитике. Он подтвердил позицию Эльвиры Набиуллиной о том, что как раньше в России уже не будет. Соответствующей информацией спикер поделился с участниками Петербургского международного экономического форума.

То, что сейчас происходит в мире - это очень глубинные изменения в геополитике..Все, что сейчас происходит – одно из звеньев этой большой цепи… Максим Орешкин, помощник Владимира Путина

Эксперт напомнил о выступлении главы государства, которое состоялось на Давосе полтора года назад. По мнению Максима Орешкина, сейчас "диагноз четко разложен". Он видит стремление Запада к однополярности, которая в свою очередь приводит к социальному неравенству и другим мировым проблемам, негативно макроэкономической политике.

В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина.

Фото: ТАСС

