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В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина

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Глава ЦБ РФ рассказала о негативных условиях для развития экономики страны.

В российской экономике "по-прежнему" не будет. Соответствующее заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на конференции "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры". Мероприятие проводится в рамках Петербургского международного экономического форума. Чиновница призвала коллег проявлять гибкость и оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. Руководитель ЦБ подчеркнула что ситуация складывается в стране сложная.

Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать. Это, на мой взгляд, главное.

Мне кажется, всем очевидно, что по-прежнему не будет… Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По мнению эксперта, важно не обсуждать тот момент, кто и почему ошибался в прогнозах, а решать имеющиеся проблемы. По словам Набиуллиной, Россия как страна на текущий момент теряет преимущества от участия в международном разделении труда. Она заметила, что "экспорт у нас с дисконтом, а импорт - с премией".

Набиуллина призвала переосмыслить выгоды от экспорта.

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Теги: центробанк, экономика, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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