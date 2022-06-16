Набиуллина призвала переосмыслить выгоды от экспорта

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала коллег переосмыслить выгоды от экспорта. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме. По мнению специалиста, в текущих условиях значительная часть отечественного производства должна работать на внутренний рынок, а не на внешние.
Мы как страна сейчас теряем от международного разделения труда, и в этих условиях нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Нужно наконец думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
ЦБ примет меры к банкам в случае нарушений при введении комиссий по валютным счетам.
Фото и видео: ТАСС
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