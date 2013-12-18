ЦБ примет меры к банкам в случае нарушений при введении комиссий по валютным счетам

Эльвира Набиуллина рассказала о том, что необходимо изучить решения конкретных организаций.

Центробанк России примет меры к отечественным банковским организациям в случае допущения ими нарушений при введении комиссий за обслуживание валютных счетов клиентов. Соответствующее заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции с журналистами. Она прокомментировала ситуацию с переводами и валютными счетами. По мнению чиновницы, в данном вопросе требуется внимательно смотреть по имеющимся договорам.

Разные банки приняли разные решения, мы по каждому банку сейчас разберемся в этой ситуации. Если есть соответствующие нарушения, будем применять меры, которые в соответствии с нарушением имеем право применять. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина перечислила риски для инфляции в России.

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