Набиуллина перечислила риски для инфляции в России

Глава ЦБ РФ рассказала о том, какие угрозы ждут экономическую систему РФ из-за санкций.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина перечислила риски для инфляции по стране. Информацией чиновница поделилась с журналистами на пресс-конференции. Эксперт полагает, что внешние условия несут в себе целый комплекс угроз для инфляционных процессов РФ. В частности, речь идет об энергетическом эмбарго, принятым коллективным Западом.

От сочетания этих условий и того, как они будут развиваться во времени, зависит их суммарный эффект на экономику и инфляцию. Здесь сосредоточена самая большая неопределенность. Во-первых, влияние нефтяного эмбарго. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт напомнила о том, что при условии сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса, а также сдачи позиций национальной валюты (рубля) в стране сформируется проинфляционное давление. Сейчас многое зависит от того, какие объемы энергетических ресурсов Россия сможет перенаправить на альтернативные мировые рынки. Также на ситуацию повлияет вопрос того, как снижение поставляемых объемов ресурсов будет компенсироваться их ценой. В ЦБ призвали заниматься логистикой и решением инфраструктурных проблем.

Еще один опасным явлением Эльвира Набиуллина считает глобальную рецессию. В случае усиления рисков глобальный спрос на товары российского экспорта упадет. Это в свою очередь скажется на развитии дезинфляционных рисков, если власти не будут иметь возможности наладить экспортные цепочки в другие страны и придется отправлять товары на внутренний рынок.

Набиуллина: Центробанк готовит меры защиты замороженных резервов.

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