Набиуллина: Центробанк готовит меры защиты замороженных резервов

Сейчас готовятся все необходимые меры правовой защиты в случае любого развития ситуации.

Центробанк России готовит меры защиты замороженных резервов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, проведенной по завершению совета директоров ЦБ.

Отвечая на вопрос об идеи США передачи замороженных активов России в пользу Украины, она сообщила, что сейчас готовятся все необходимые меры правовой защиты в случае любого развития ситуации. Также Набиуллина заявила, что в нынешней ситуации, когда многие институты отменены или близки к отмене, неясно, как реагировать на возможную отмену этой возможности.

Но есть предложения, что нужны паритетные решения в отношения имущества недружественных государств и связанных с ними лиц. Этот вопрос за пределами мандата Центрального Банка. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Видео: YouTube / Банк России