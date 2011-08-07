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Набиуллина: Центробанк готовит меры защиты замороженных резервов

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Сейчас готовятся все необходимые меры правовой защиты в случае любого развития ситуации.

Центробанк России готовит меры защиты замороженных резервов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, проведенной по завершению совета директоров ЦБ.

Отвечая на вопрос об идеи США передачи замороженных активов России в пользу Украины, она сообщила, что сейчас готовятся все необходимые меры правовой защиты в случае любого развития ситуации. Также Набиуллина заявила, что в нынешней ситуации, когда многие институты отменены или близки к отмене, неясно, как реагировать на возможную отмену этой возможности.

Но есть предложения, что нужны паритетные решения в отношения имущества недружественных государств и связанных с ними лиц. Этот вопрос за пределами мандата Центрального Банка.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Видео: YouTube / Банк России

Теги: замороженные резервы, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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