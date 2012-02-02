Золотые резервы Центрального банка России в феврале 2026 года сократились до 74,3 миллионов тройских унций. Соответствующие материалы по СМИ распространила пресс-службы государственного финансового регулятора. Эксперты уточнили, что речь идет о минимальных значениях с марта 2022 года. В тот год запас монетарного золота в резервах Банка России составил 74,1 миллиона тройских унций.

Известно, что сокращение золотых резервов в унциях происходит второй месяц подряд. На первое января 2026 года запасы золота в миллионах чистых тройских унций составляли 74,8. На период с первого февраля они упали на 300 тысяч тройских унций, а на первое марта уровень снизился еще на 200 тысяч тройских унций. Добавим, что стоимость монетарного золота на 1 марта текущего года составила 384,025 миллиарда долларов.

Фото: pxhere.com