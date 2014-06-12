Аналитик заявил, что запасов золота в РФ хватит на 50 лет

По словам эксперта, Россия еще долго не выйдет из тройки мировых лидеров по золотодобыче из-за высоких цен на золото.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что запасов золота в России хватит на 50 лет. Об этом он рассказал "РИА Новости".

По словам эксперта, существующих в стране запасов при уровне добыче 300 тонн может хватить на полвека. Он также добавил, что с учетом прогнозных ресурсов запасов хватит еще на 100 лет. Аналитик отметил, что Россия еще долго не выйдет из тройки мировых лидеров по золотодобыче из-за высоких цен на золото.

При этом Хазанов подчеркнул, что необходимо учитывать несколько факторов, которые влияют на уровень добычи. Речь идет о том, что значительную часть месторождений уже ввели в эксплуатацию, а их запасы уже частично выработаны.

