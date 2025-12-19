Страна является одним из крупных производителей золота в мире.

Гана собирается нарастить поставки золота в Россию. Об этом сообщли "РИА Новости" посол Ганы в Москве Кома Стеем Джеху-Аппьях.

Посол посетил концерт в честь 66-летия Российского университета дружбы народов. Отвечая на вопрос о готовности Ганы нарастить поставки золота, Джеху-Аппьях отметил, что золото покупается для контроля за его распределением. Он подчеркнул заинтересованность страны в поставках драгоценного металла в Россию.

Мы заинтересованы, очень заинтересованы. Вы можете сообщить, что у Ганы есть закупленное золото, которое готово к экспорту. Кома Стеем Джеху-Аппьях, посол Ганы в РФ

Отметим, что Гана является одним из крупных производителей золота в мире. Это входит в число ключевых отраслей экономики страны. Ранее мы сообщали, что эксперт не исключает роста цен на золото в 2026 году.

Фото: pxhere.com