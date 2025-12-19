Эксперт не исключает роста цен на золото в 2026 году

По его словам, базовые факторы поддержки цен на драгоценный металл сохраняются.

Эксперт о фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев отметил, что в 2026 году ожидается рост цен на золото. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Шепелева, стоимость золота может вырасти до шести тысяч долларов за тройскую унцию на фоне международной нестабильности и политики США. При этом рост будет сопровождаться существенными ценовыми коррекциями. Эти коррекции могут дойти до четырех тысяч долларов и ниже.

Также эксперт добавил, что базовые факторы поддержки цен на драгоценный металл сохраняются. В качестве главных причин подорожания он назвал общую нестабильность в мире, политику США и активные закупки слитков мировыми центробанками

