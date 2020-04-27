АвтоВАЗ приостановит производство автомобилей до 18 мая

Это никак не связано с эпидемией коронавируса.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, компания АвтоВАЗ прекратит производство автомобилей в период с 29 апреля по 18 мая.

По словам председателя профсоюзной организации предприятия Сергея Зайцева, данное решение связано с грядущими майскими праздниками в России и корпоративным отпуском, после которого будут четыре дня простоя. Изначально рассматривался вариант приостановить работу до 12 мая.

Также отмечается, что офисные сотрудники компании будут работать по 30 апреля. За дни простоя рабочие получат по две трети зарплаты.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada.

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