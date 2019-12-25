АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada

Стоимость изменится с 1 апреля.

Как сообщает издание "Российская газета", компания АвтоВАЗ с 1 апреля поднимет цены на автомобили Lada. В среднем их стоимость изменится на 5-10 тысяч рублей.

Пресс-служба компании уже отправила письмо всем дилерским центрам о грядущих изменениях. Точная причина повышения цен пока не называется. Есть версия, что это связано с падением курса рубля и высоким спросом на автомобили. В дилерских центрах отмечается заметный ажиотаж на Lada.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray.

Фото: lada.ru