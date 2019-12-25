АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray

Представители компании сообщат владельцам, чьи автомобили нуждаются в осмотре.

Как сообщает федеральное агентство "Росстандарт", компания "АвтоВАЗ" заявила об отзыве 1278 машин Lada Xray. Отзыву подлежат автомобили, которые были реализованы в период с сентября 2019 года.

Причиной отзыва назвали проверку правильности трассировки жгута панели приборов. На всех автомобилях Lada Xray будет выполнена проверка трассировки жгута и, при необходимости, его закрепление. Все работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев. Представители "АвтоВАЗ" проинформируют тех, чьи машины нуждаются в осмотре.

Ранее стало известно, что Ford отзывает более 18 тысяч автомобилей в России.

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