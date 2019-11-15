Ford отзывает более 18 тысяч автомобилей в России

Компания хочет устранить технические неполадки в двух моделях.

Как сообщает федеральное агентство "Росстандарт", компания Ford отзывает в России от 18 тысяч автомобилей для исправления технических проблем, с которыми могут столкнуться водители. Отзыву подлежат две модели: Ford Mondeo и Ford Ranger.

Причиной отзыва Ford Mondeo стали технические неисправности коробки передач. В связи с этим водители могут столкнуться с неконтролируемым движением автомобиля с риском получения травм или аварии.

В автомобилях Ford Ranger обнаружили проблемы с подушками безопасности. В случае их повреждения в момент запуска может произойти взрыв с выбросом металлических фрагментов в салон. Такой взрыв способен нанести серьезные травмы пассажирам.

Ранее стало известно, что компания Renault повысила цены на автомобили в России на фоне обвала рубля.

Видео: YouTube / AmericanTrucks Ford