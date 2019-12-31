Renault повысила цены на автомобили в России на фоне обвала рубля

Эксперты отмечают, что "резкого скачка цен" ожидать не стоит.

Французская автомобилестроительная компания Renault подняла цены на автомобили в России в среднем на 1,14%. Как сообщает коринформационное агентство ТАСС, официальный представитель компании объяснил такую "корректировку цен из-за сложившейся экономической ситуацией".

В связи с падением курса российского рубля многие производители автомобилей заявили о необходимости пересмотреть текущие цены на свою продукцию. Финансовые эксперты отмечают, что "резкого скачка цен" ожидать не стоить. Стоимость автомобилей, в том числе и тех, что производят в России, будут повышать постепенно.

Ранее стало известно, что обвал российского рубля привел к ажиотажу в автосалонах Санкт-Петербурга.

Фото: VK / @renaultru