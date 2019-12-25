ЦБ заявил о сокращении числа поддельных банкнот в обращении на 20% за год

По данным регулятора, в 2025 году на один миллион банкнот приходилась только одна фальшивая.

За год в России количество поддельных банкнот в обращении сократилось на 20%. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

По данным регулятора, в 2025 году на один миллион банкнот приходилась только одна фальшивая. Чаще всего подделывали купюры номиналом 5 000 рублей (62%) и 1 000 рублей (31%). Больше всего фальшивок обнаружили в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах.

Также в ЦБ рассказали о поддельных монетах. Из них 75 оказались номиналом 10 рублей. Количество фальшивых пятирублевых монет составило 34. Еще одна фальшивка была двухрублевой. Число поддельных банкнот в валюте иностранных государств выросло на 44%, прежде всего за счет фальшивых долларов США.

