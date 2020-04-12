Въездной турпоток в Россию в первом квартале сократился на 30–40%

Въездной турпоток в Россию в первом квартале 2026 года сократился на 30–40%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина.

По его словам, отечественные туроператоры и профильные объединения фиксируют резкое снижение интереса иностранных туристов к поездкам в Россию. В связи с этим произошло резкое сокращение въездного турпотока.

Эксперты связывают тенденцию с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке. По их заявлениям, конфликт в регионе привел к массовым отменам рейсов и аннуляциям туров не только со стороны жителей арабских стран и Ирана, но и путешественников из Юго-Восточной Азии.

Также отмечается, что на рынок туризма продолжают давить внутренние факты. К таковым относятся снижение интереса со стороны китайских туристов из-за роста стоимости путешествий и перебоев в России в авиаперелетах и работе мобильной связи.

Ранее мы сообщали, что в Турции отели делают скидки россиянам до 50%.

Фото: Piter.tv