Завод Nissan в Петербурге уйдет на каникулы до 20 июня

Конвейеры приостановят уже 29 мая.

Петербургский завод Nissan уйдет на летние каникулы с 29 мая по 20 июня. Производство пришлось временно приостановить из-за снижения спроса на рынке во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на представителя автоконцерна.

Также в Nissan решили, что марка Datsun покинет российский рынок. Такое решение было принято в рамках плана работы на 2022-2023 года.

Производство Datsun в России прекратится и тем самым снизится количество моделей в портфолио с 69 до 55.

В Петербурге продажи автомобилей в апреле упали на 72%.

Фото:Piter.TV