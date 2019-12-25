Единственным брендом, который по итогам прошлого месяца показал рост реализации, стал FIAT.

В четверг, 28 мая, стало известно о том, что в Петербурге продажи автомобилей в апреле упали на 72%. Об этом сообщает агентство "Auto-Dealer-СПб".

Известно, что петербургские компании реализовали лишь 3,2 тысячи новых машин. Ранее самым худшим показателем был результат января 2010 года.

Лидером продаж в этом месяце стал отечественный бренд LADA. Второе место заняла марка Skoda, а третье — FIAT. При этом по итогам четырёх месяцев в топ-10 остался только один бренд Toyota. У этой марки зафиксирован положительный рост в 7%.

Ранее мы сообщали о том, что за последнюю неделю в Петербурге увеличился процент летальности от коронавируса.

Фото:Piter.TV