За последнюю неделю в Петербурге увеличился процент летальности от коронавируса

Также отрицательный показатель был зафиксирован и в некоторых соседних регионах.

Летальность от коронавируса четырех регионов Северо-Западного федерального округа превышают общероссийский показатель. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По состоянию на 28 мая, общероссийский показатель летальности от COVID-19 составляет 1,09%, в то время как у Республики Коми 1,78%, у Калининградской области ― 1,53%, у Псковской области ―1,49%, Санкт-Петербурга ―1,12%.

Отметим, что по сравнению с прошлой неделей ситуация улучшилась у Республики Коми и Псковской области.

Во всех остальных регионах СЗФО процент летальности ниже. В Ненецком автономном округе на данный момент смертельных случаев от коронавируса не было зафиксировано.





В целом процент летальности по СЗФО занимает третье место в России.

За минувшие сутки скончался 174 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 4 142 человека.

Фото: Piter.TV

