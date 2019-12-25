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За последнюю неделю в Петербурге увеличился процент летальности от коронавируса
Сегодня, 12:26
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nadezhda_sib

За последнюю неделю в Петербурге увеличился процент летальности от коронавируса

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Также отрицательный показатель был зафиксирован и в некоторых соседних регионах.

Летальность от коронавируса четырех регионов Северо-Западного федерального округа превышают общероссийский показатель. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По состоянию на 28 мая, общероссийский показатель летальности от COVID-19 составляет 1,09%, в то время как у Республики Коми 1,78%, у Калининградской области ― 1,53%, у Псковской области ―1,49%, Санкт-Петербурга ―1,12%. 

Отметим, что по сравнению с прошлой неделей ситуация улучшилась у Республики Коми и Псковской области. 

Во всех остальных регионах СЗФО процент летальности ниже. В Ненецком автономном округе на данный момент смертельных случаев от коронавируса не было зафиксировано. 



В целом процент летальности по СЗФО занимает третье место в России. 

За минувшие сутки скончался 174 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 4 142 человека. 

Фото: Piter.TV
 

Теги: коронавирус, летальность, сзфо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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