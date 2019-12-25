В России зафиксирован 8 371 новый случай заражения коронавирусом

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 785 человек.

В России зафиксировано 8 371 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +2,3% .

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрирован 379 051 случай заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 2 054. Далее идут Московская область — 774, Санкт-Петербург — 383, Свердловская область — 268, Нижегородская область — 228.

За сутки от коронавируса в России излечилось 8 785 человек. За весь период — 150 993.

За минувшие сутки скончался 174 человека с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 4 142 человека.

Отмечается, что у 42,50% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.

Ранее мы писали, что Минздрав решил не включать в статистику случаев COVID-19 бессимптомных заболевших.