Минздрав решил не включать в статистику случаев COVID-19 бессимптомных заболевших

Граждане, у которых выявлен новый коронавирус, но отсутствуют жалобы, не должны включаться в статистику заболеваемости. Такую рекомендацию выпустило Министерство здравоохранения России.
Рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости Минздрав опубликовал в среду, 27 мая.
При положительном анализе на коронавирус и при отсутствии жалоб состояние человека нужно оценивать рубрикой Z22.8. В общую статистику смертности и заболеваемости эти случаи не включаются.
В РФ у кошки диагностировали коронавирус.
Видео: kremlin.ru
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