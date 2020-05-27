Минздрав решил не включать в статистику случаев COVID-19 бессимптомных заболевших

Такую рекомендацию Минздрав выпустил 27 мая.

Граждане, у которых выявлен новый коронавирус, но отсутствуют жалобы, не должны включаться в статистику заболеваемости. Такую рекомендацию выпустило Министерство здравоохранения России.

Рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости Минздрав опубликовал в среду, 27 мая.

При положительном анализе на коронавирус и при отсутствии жалоб состояние человека нужно оценивать рубрикой Z22.8. В общую статистику смертности и заболеваемости эти случаи не включаются.

В РФ у кошки диагностировали коронавирус.

Видео: kremlin.ru