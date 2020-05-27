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Минздрав решил не включать в статистику случаев COVID-19 бессимптомных заболевших

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Такую рекомендацию Минздрав выпустил 27 мая.

Граждане, у которых выявлен новый коронавирус, но отсутствуют жалобы, не должны включаться в статистику заболеваемости. Такую рекомендацию выпустило Министерство здравоохранения России.

Рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости Минздрав опубликовал в среду, 27 мая.

При положительном анализе на коронавирус и при отсутствии жалоб состояние человека нужно оценивать рубрикой Z22.8. В общую статистику смертности и заболеваемости эти случаи не включаются.

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Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, минздрав
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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