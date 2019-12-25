Стал известен процент летальности от коронавируса в Петербурге

Он ниже, чем общероссийский.

Процент летальности в Петербурге от COVID-19 составил 0,85%. Информацию предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Общероссийский показатель ― 0,98%. В трех регионах Северо-Западного федерального округа на протяжении последних двух недель был зафиксирован более высокий процент. На первом месте находится Республика Коми (1,84%), за ней следует Псковская область (1,82%), а затем ― Калининградская область (1,30%). Стоит отметить, что за неделю процент летальности в Псковской области упал на 0,46%.



Один из лучших результатов в России показал Ненецкий автономный округ. Там не было зафиксировано смертей от коронавируса.

Сегодня количество умерших от COVID-19 в Петербурге превысило 100 человек.

Фото: Piter.TV, ИЦК