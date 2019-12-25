В Петербурге подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Умершие страдали от хронических заболеваний.

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о еще пяти случаях смерти от коронавируса. Их подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19.

Среди скончавшихся от коронавирусы были женщины 68, 69, 68, 88 лет и мужчина 73 лет. Их не стало во второй половине апреля. Пациенты имели множество хронических заболеваний — гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, мочекаменную болезнь. Основным заболеванием, которое привело к смерти, были признана двусторонняя пневмония, которая развивается на фоне COVID-19.

На данный момент в Петербурге от коронавируса скончались 104 человека, 2661 человек выздоровел. Общее количество заболевших составляет 12203.

Фото: Piter.TV