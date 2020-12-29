Ричард Вуд рассказал о негативных характеристиках американских гиперзвуковых ракет.

Nine News: уязвимости гиперзвуковых ракет США не дадут им военного преимущества. Об этом рассказал эксперт Ричард Вуд. По мнению специалиста, Вашингтон тратит миллиарды долларов, хотя их оружие по эффективности проигрывает обычным МБР. Оно также легко обнаруживается обычными военными спутниками.

Автор публикации сослался на исследования американских ученых. Те организовали компьютерное моделирование. Оно показало, что гиперзвуковые запасы США медленнее доставляют заряд к цели противника, чем обычные баллистические боеголовки. Также они выделяют больше тепла, что позволяет аппаратам с инфракрасными датчиками на низкой околоземной орбите определять их местоположение.

Вуд заметил, что американцы тратят деньги впустую, так как создаваемые гиперзвуковые ракеты помогут стране перехватить преимущество у КНР и РФ. Эксперт напомнил, что на вооружении двух стран имеются несколько видов боеприпасов, в которых нет вышеупомянутых недостатков. В Пекине - это DF-17, которая готовится к испытаниям, а в России - Циркон", "Кинжал", "Авангард", которые уже готовы к постановке на вооружение.

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