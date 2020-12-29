Business Insider рассказал об "угрозе" авианосцам ВМС США от России

Журналист отметил опасность появления гиперзвуковых ракет.

Business Insider рассказал о "реальной угрозе" авианосцам Военно-морских сил США со стороны России. Журналисты уточнили, что ВМС Вашингтона следует опасаться российских и китайских ракет. Авторы материала напомнили, что в декабре 2020 года Минобороны РФ протестировали запуск гиперзвукового оружия "Циркон". Крылатая ракета достигла скорости в 8 Махов. Летом того же года Пекин запустил две баллистические ракеты, которые ликвидировали мишень-корабль в Южно-Китайском море. Это событие стало первой демонстрацией КНР собственный противокорабельных ракет большой дальности.

Испытания - лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию...Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства публикация Business Insider

Автор статьи напомнил, что с распадом СССР и завершением холодной войны доминирование авианосцев США казалось гарантированным фактом. Группы американских кораблей играли ключевое значение в конфликтах, в которые Вашингтон был вовлечен с 1990-ых годов. Журналист уверен, что сейчас установленный "порядок" начинают оспаривать другие страны. В частности, гиперзвуковые ракеты Китая и РФ слишком быстры и могут менять траекторию полета. Это делает их перехват практически невозможным.

В Пентагоне пожаловались на потерю "недосягаемости" США из-за России.

Фото: Минобороны России