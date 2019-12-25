В ВМС США рассказали, почему стоит опасаться российских подлодок.

В Пентагоне пожаловались на потерю "недосягаемости" США из-за России. Об этом в интервью для издания Business Insider сообщил вице-адмирал Дэрил Кодл. По словам эксперта, Вашингтон перестал быть флагманом в сфере подлодок из-за модернизации российского подводного флота.

Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах Дэрил Кодл, вице-адмирал ВМС США

В публикации отмечается, что сейчас в российском флоте меньше подводных лодок, чем во времена Советского Союза. Однако они стали более современными, бесшумными, а также обладают большей автономностью и могут атаковать наземные объекты. Кодл напомнил, что Москва демонстрировала свои крылатые ракеты "Калибр"в ходе вооруженного конфликта в Сирии. Оружие атаковало наземные цели с подлодок.

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