Николай Тимофеев стал и.о. главы Норильска. Ранее чиновник занимал должность заместителя мэра города. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
С 22 июля исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель Главы города Норильска по общим вопросам
пресс-служба мэрии Норильска
Ринат Ахметчин сообщил о своей отставке 21 июля. Он объяснил, что его работа вызывает недоверие у краевых властей. Ранее чиновник заявлял о том, что город не справляется с уровнем зараженности коронавирусом. Он просил региональные власти предоставить помощь. В письме к красноярскому губернатору Александру Уссу он предлагал направить в Норильск врачей и средний медицинский персонал.
Напомним, что 28 июля состоится внеочередная сессия городского совета Норильска. На ней будет рассмотрен вопрос об отставке Рината Ахметчина.
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Фото: Piter.tv
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