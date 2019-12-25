Чиновник вступил в должность с 22 июля.

Николай Тимофеев стал и.о. главы Норильска. Ранее чиновник занимал должность заместителя мэра города. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

С 22 июля исполняющим обязанности главы города Норильска назначен Тимофеев Николай Анатольевич, заместитель Главы города Норильска по общим вопросам пресс-служба мэрии Норильска

Ринат Ахметчин сообщил о своей отставке 21 июля. Он объяснил, что его работа вызывает недоверие у краевых властей. Ранее чиновник заявлял о том, что город не справляется с уровнем зараженности коронавирусом. Он просил региональные власти предоставить помощь. В письме к красноярскому губернатору Александру Уссу он предлагал направить в Норильск врачей и средний медицинский персонал.

Напомним, что 28 июля состоится внеочередная сессия городского совета Норильска. На ней будет рассмотрен вопрос об отставке Рината Ахметчина.

Олег Имамеев стал мэром Благовещенска.

Фото: Piter.tv