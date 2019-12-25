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Олег Имамеев стал мэром Благовещенска
Сегодня, 9:27
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Олег Имамеев стал мэром Благовещенска

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Его кандидатуру поддержал 21 депутат из 24.

Олег Имамеев стал мэром Благовещенска. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители пресс-службы городской думы. Они рассказали, что 22 июля во время тайного голосования местные парламентарии выбрали чиновника на должность главы Благовещенска.

Всего голосование проходило с участием 24 депутатов, за Олега Имамеева проголосовал 21 депутат, два человека воздержались и один бюллетень был пустой

пресс-служба гордумы Благовещенска

На данный момент Олег Имамеев занимает пост первого заместителя мэра города. Он вступит в новую должность после инаугурации в субботу. На пост мэра также претендовал директор МП "Муниципальный центр международного сотрудничества" Сергей Шимко.

Напомним, что в мае 2015 года депутаты городской думы Благовещенска проголосовали за отмену всенародных выборов мэра.

Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку.

Теги: блоговещенск, мэр, олег имамеев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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