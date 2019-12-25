Олег Имамеев стал мэром Благовещенска. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители пресс-службы городской думы. Они рассказали, что 22 июля во время тайного голосования местные парламентарии выбрали чиновника на должность главы Благовещенска.
Всего голосование проходило с участием 24 депутатов, за Олега Имамеева проголосовал 21 депутат, два человека воздержались и один бюллетень был пустой
пресс-служба гордумы Благовещенска
На данный момент Олег Имамеев занимает пост первого заместителя мэра города. Он вступит в новую должность после инаугурации в субботу. На пост мэра также претендовал директор МП "Муниципальный центр международного сотрудничества" Сергей Шимко.
Напомним, что в мае 2015 года депутаты городской думы Благовещенска проголосовали за отмену всенародных выборов мэра.
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