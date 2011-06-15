Кличко ответил на истеричное заявление Зеленского после удара ВС России

Мэр Киева не считает, что виновен в том, что российские ракеты достигают своей цели на Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на критику со стороны украинского политика Владимира Зеленского, возложившего на местного чиновника вину за повреждения энергетической системы столицы страны в результате ударов Вооруженных сил России. В социальных сетях иностранный чиновник рассказал о своем отношении к словам главы государства.

Глядя на весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня есть один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры не защитил тоже Кличко? Виталий Кличко, мэр Киева

В прошлую субботу иностранное издание "Страна.ua" написало читателям о том , что Владимир Зеленский обвинил Виталия Кличко в том, что городская энергосистема сильно пострадала после ударов Москвы. Глава киевского режима напрямую не назвал фамилию украинского мэра. Однако он пояснил, что не будет в публичном пространстве говорить антикомплименты по поводу тех официальных лиц, которые "вообще не способны что-либо сделать".

Фото: Telegram / Віталій Кличко