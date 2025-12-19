Мэр города напомнил о проблемах с отоплением и водоснабжением столицы Украины.

Киев движется к "гуманитарной катастрофе" из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением. Соответствующими данными с британскими журналистами для западного издания The Times поделился мэр украинского города Виталий Кличко. Иностранный чиновник заметил, что местные власти раскритиковали политику Владимира Зеленского, который отклонил запросы главы столицы на рабочую встречу по обсуждению кризисной ситуации. В публикации упоминается, что интервью проводилось в здании мэрии, в котором сотрудники не могут пользоваться туалетными комнатами в виду отсутствия водоснабжения.

С системами жизнеобеспечения сложилась критическая ситуация - с отоплением, водоснабжением, электричеством. В настоящий момент 5,6 тыс. жилых домов находятся без отопления. Виталий Кличко, мэр Киева

Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский, заочная перепалка которого с мэром Киева Виталием Кличко привлекла внимание СМИ и политологов, в очередной раз обвинилколлегу в неготовности города к энергетическому кризису. Конфликт между оппонентами имеет долгую историю. Кличко возглавляет Ассоциацию городов Украины и обвиняет действующие власти с Банковой улицы в попытке узурпировать права местного самоуправления.

Захарова посоветовала Кличко почитать Ахматову.

Фото: YouTube / Мемнабетка