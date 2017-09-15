В Норильске задержаны члены ОПГ за взятки по оформлению фиктивных больничных листов

Следователи раскрыли преступную схему, в которой были задействованы врачи и медсестра.

На территории Норильска сотрудники медицинского учреждения и местный житель обвиняются Следственным комитетом по Красноярскому краю и Хакасии в получении взяток по предварительному сговору за оформление фиктивных листков временной нетрудоспособности (по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ). Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления СК РФ. Уголовное дело основано на собранных материалах, предоставленных полицией.

В надзорном ведомстве полагают, что представители одного из медицинских учреждений города: три врача, медсестра и работник, а также местный житель вступили в преступный сговор, направленный на получение на системной основе денежных средств за выдачу организацией фиктивных листков временной нетрудоспособности. Согласно распределенным ролям в криминальной схеме, трое фигурантов расследования подыскивали лиц, которые желали за незаконное вознаграждение получить основание для освобождения от работы по состоянию здоровья без наличия для этого фактического заболевания. Медицинские работники предоставляли им необходимые документы. Стоимость одного дня такого незаконного "больничного" составляла от 1200 до 1700 рублей.

За период 2023-2024 года организованная преступная группа получила не менее 2,5 миллионов рублей. По предварительным данным, фиктивные листки временной нетрудоспособности оформили более чем 50 жителей города. Сейчас один из фигукрантов схемы отправлен под стражу, остальным членам группировки выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото и видео: СГУ СК по Красноярскому краю и хакасии